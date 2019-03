ha infatti firmato un’ordinanza che proroga fino al 3 maggio la possibilità di conferire i rifiuti nella discarica di Bellolampo, in attesa che si completino i lavori per l’ampliamento della sesta vasca. La vecchia ordinanza infatti è scaduta proprio ieri e, dal momento che l’argine per ampliare la vasca non è stato ancora realizzato, la Rap ha individuato una soluzione tampone: continuare a scaricare in una porzione non a rischio.è quella di Bellolampo – ha detto ieri l’assessore regionale Alberto Pierobon - che avrebbe rischiato la chiusura con un grave danno per la città che si sarebbe trovata con 800 tonnellate al giorno da smaltire. Ora bisognerà lavorare per evitare che il problema si ripresenti tra qualche mese, ma siamo certi di riuscirci. La ricetta migliore in questi casi è la concertazione e il dialogo tra tutti i soggetti coinvolti, anche attraverso riunioni dirette con gli amministratori locali”.