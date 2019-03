accusato di essere uno degli organizzatori dell'omicidio di Luigi Ilardo, confidente che voleva far arrestare Bernardo Provenzano.– tra le numerose attività economiche - della security dei locali più importanti della “Catania Bene”, in questo caso della Vecchia Dogana, un immobile storico adibito a discoteca a pochi passi dal centro cittadino.chi doveva vigilare sugli ingressi, per conto di due famiglie: gli Zuccaro e i Cappello. Una discoteca dove qualche anno fa, per sedare gli animi dopo una serata ad alta tensione, sono partiti un paio di colpi di pistola.quella che fa riferimento a Zuccaro e si incastona nel quartiere cerniera tra la via Vittorio Emanuele e San Cristoforo. Rione dove spopola, da tempo, un cantante neomelodico che tutti conoscono come “Andrea Zeta”. È il figlio di Zuccaro, ma si chiama Filippo. Molto gettonato nelle serate popolari e nei teatri, ma la sua voce agli investigatori serve per comprendere cosa stia accadendo nella consorteria in una fase di transizione delicata, per questo la Mobile piazza un microfono nascosto in una cimice.dice il neomelodico – mi aveva detto a gennaio, siccome stiamo facendo una cosa grossa, un ristorante, mi ha detto:

. Duecentomila euro, papà, gli ho detto: quaranta, questo si può fare. Come glieli diamo? Fino a quaranta glieli abbiamo dati sempre in passato”. E il boss fa riferimento al passato: “Gli abbiamo dati dice Maurizio Zuccaro – per là”. A questo punto il cantante sorride e rimette la decisione dell'investimento nelle mani del padre. “O ne ha uno o ne ha tre, però mi sembrano troppi in questo modo, secondo me. Però, papà, tu lo devi dire!”.ammonisce il capomafia. Negli incontri successivi parlano della quota di interessi percepita, “5mila euro”. Sarebbe il 10% mensile di interessi usurari che la Procura contesta al fratello di Filippo, Rosario, che gestiva, attraverso Michela Gravagno, moglie del re della movida Alex Scardilli, estraneo alle indagini, anche un ristorante nel borgo marinaro di San Giovanni Li Cuti, in riva al mare.“Gino u longu”, già esponente del clan Cappello, nel gruppo di Zuccaro. In una conversazione Gambino spiega a Giuseppe Verderame, suo strettissimo collaboratore, di avere rassicurato Angelo Zuccaro sulla sua fedeltà al padre inducendolo al contempo a diffidare di altri sodali, tra i quali c'è Angelo Testa, pronti a passare nel clan Cappello Bonaccorsi.Dovete parlare con me!>. Glielo ho imposto a tutti, tu non c'eri”. A uno dei figli di Zuccaro, Rosario, Gambino dice alcune frasi che gli inquirenti ritengono rilevanti: “Gliel'ho detto a Rosario – racconta il fedelissimo del boss -