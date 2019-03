. Sono le parole dell'avvocato Giacomo Frazzitta, legale della famiglia Indelicato, all'indomani del ritrovamento del cadavere della ragazza di 25 anni uccisa a Marsala e del fermo della coppia accusata del delitto, la 29enne Margareta Buffa e il suo fidanzato di 34 anni, Carmelo Bonetta, un coltivatore agricolo con la passione dei balli caraibici.Come già ricostruito dai carabinieri, che coordinati dalla procura stanno indagando sull'omicidio, i due si sarebbero recati in un locale di Castelvetrano dopo aver massacrato la giovane "amica" e aver dato alle fiamme il suo corpo, per abbandonarlo poi nelle campagne. Una dinamica agghiacciante che man mano si arricchisce di particolari sempre più inquietanti. Proprio come il racconto che li ritrae, apparentemente spensierati, indifferenti e divertiti in discoteca, all'Area 14, dove sarebbero arrivati insieme, dopo le 2 di notte."A quell'ora - racconta - ci eravamo già spostati al piano superiore del locale, dove si trova una sala che utilizziamo per i balli caraibici. Margareta, che conosco da tempo, era lì insieme a Carmelo, che invece ho incontrato soltanto un paio di volte". La ragazza, definita "molto appariscente", indossava abiti chiari e "come sempre - precisa Garetti - si è lanciata in un ballo scatenato, con aria serena e spensierata. Al suo arrivo ha salutato tutti, ha chiacchierato con gli amici, rimanendo comunque vicino al ragazzo". Insomma, nulla avrebbe creato dubbi, sospetti, preoccupazioni nei confronti della coppia che dopo l'efferato omicidio avrebbe anche avuto il tempo di tornare a casa e di cambiarsi d'abito.Margareta Buffa e Nicoletta Indelicato, infatti, si conoscevano da tempo. A sconvolgere tutta la cittadina, infatti, è proprio il rapporto che da sempre le avrebbe legate e che sarebbe sfociato in una serie di screzi, litigi e contrasti, forse provocati da pettegolezzi alimentati dai social. Un'amicizia di cui, negli ultimi tempi, non sarebbe rimasto nulla, al punto da esplodere in un atto di violenza barbara.. Era da poco trascorsa la mezzanotte e, dopo tanti ripensamenti, Nicoletta Indelicato aveva deciso di uscire, dicendo ai genitori che sarebbe rientrata tardi. La ragazza non è invece più tornata a casa e, dopo 24 ore, l'ansia e la preoccupazione del padre Damiano e della madre Anna Rita - che avevano adottato lei e il fratello Cristian in Romania da piccoli - hanno preso il sopravvento.Durante quelle ore di angoscia, la speranza è rimasta accesa fino all'ultimo. Ieri, all'alba, il ritrovamento del corpo martoriato di Nicoletta, che sarebbe stata picchiata e accoltellata, prima che il suo corpo venisse bruciato. Dettagli venuti a galla durante l'interrogatorio di Bonetta, che ieri è crollato davanti agli inquirenti, dicendo anche di essersi sbarazzato del coltello. L'arma è stata ritrovata oggi, si tratta di un coltello da cucina con una lama di venti centimetri che è stato individuato nel fiume Mazzaro, vicino alla strada statale che la "coppia diabolica" avrebbe poi percorso per andare in discoteca.