I luoghi aperti a Palermo

La Cripta, il Coro e la Basilica di San Francesco D'Assisi



Piazza San Francesco d'Assisi



Sabato: 10 - 18



Visite (anche in lingua inglese) a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’Istituto Magistrale “Camillo Finocchiaro Aprile” di Palermo.



Piazza Sett'Angeli



Sabato e domenica: 10:30 / 16:00



Visite guidate dai volontari FAI Ponte tra culture.



Oratorio Dell'Immacolatella



Via Immacolatella, 1



Sabato: 10:00 - 18:00 (ultimo ingresso 17:30)



Domenica: 13:00 - 18:00 (ultimo ingresso 17:30)



Visite (anche in lingua inglese) a cura degli Apprendisti Ciceroni ICS "Sferracavallo Onorato".



Fondo Librario Antico della Compagnia di Gesù



Via Piersanti Mattarella, 38 – 42



Sabato e domenica: 10:00 – 18:00 (ultimo ingresso 17:30).



Visite (anche in lingua inglese) a cura degli Apprendisti Ciceroni "Istituto Gonzaga” di Palermo.



Rifugio Antiaereo degli Studenti del Liceo Vittorio Emanuele



Corso Vittorio Emanuele (presso Biblioteca centrale della Regione Siciliana)



Sabato: 10:00 - 18:00 (ultimo ingresso 17:30)



Domenica: 13:00 - 18:00 (ultimo ingresso 17:30)



Visitabile solo in caso di condizioni di meteo favorevoli.



Verificare orari di apertura/informazioni sul sito www.giornatefai.it.



Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Classico "Vittorio Emanuele II" di Palermo.



Palazzo Alliata dei Principi di Villafranca



Piazza Bologni 20



Domenica: 10:00 - 18:00 (ultimo ingresso 17:30)



Visite (anche in lingua inglese) a cura degli Apprendisti Ciceroni ICS "Biagio Siciliano" di Capaci.



Liceo Classico Vittorio Emanuele II



Sede centrale via Simone Bologna 11 (succursale via del Giusino)



Sabato e domenica: 10:00 - 18:00 (ultimo ingresso 17:30)



Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Classico "Vittorio Emanuele II" di Palermo.



Palazzo Drago Airoldi di Santa Colomba (riservato iscritti FAI)



Via Vittorio Emanuele 382



Ingresso esclusivo per gli Iscritti FAI. Possibilità di iscriversi al FAI in loco.



Domenica: 10:00 - 18:00 (ultimo ingresso 17:30)



Visite a cura dell’Educandato Statale Maria Adelaide di Palermo.



Chiesa del Collegio del Giusino



Via Collegio del Giusino



Sabato: 10:00 - 18:00 (ultimo ingresso 17:30)



Domenica: 10:00 - 18:00 (ultimo ingresso 17:30)



Visite (anche in lingua inglese e francese) a cura degli Apprendisti Ciceroni ICS "Perez-Madre Teresa di Calcutta" di Palermo.



Complesso di Casa Professa



Piazza Casa Professa 21



Sabato: 10:00 - 18:00 (ultimo ingresso 17:30)



Domenica: 13,30 alle 18,00 (ultimo ingresso 17:30)



Visite (anche in lingua inglese) a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’Istituto "Gonzaga" di Palermo.



Novità di quest’anno il progetto Fai Ponte tra culture.Educare alla conoscenza: istituti, ordini religiosi e dimore storiche, è questo il filo rosso che la Delegazione Fai di Palermo per le Giornate di Primavera in programma sabato 23 e domenica 24 marzo.I volontari della Delegazione Fai I Palermo e del Gruppo Fai Giovani, insieme agli Apprendisti Ciceroni, accompagneranno cittadini e turisti attraverso dieci siti, luoghi spesso inaccessibili ed eccezionalmente visitabili. In provincia aperture a Bagheria, Caccamo, Carini, Castelbuono, Corleone e Isnello.Evento collaterale presso la Biblioteca Regionale: sabato 23 ore 17:00 inaugurazione della mostra “La città ferita” le ville Liberty e il “Sacco di Palermo”. La mostra propone un viaggio immaginario tra le ville Liberty nell’asse viario Notarbartolo – Libertà che durante il “Sacco di Palermo” furono demolite cambiando radicalmente il volto della nostra città.