PALERMO - Un incendio è divampato nella notte a Palermo in un ristorante cinese di via Guardione. Le cause sono ancora in corso di accertamento. Sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco per evitare che le fiamme si propagassero anche all'intero edificio. I danni sono ingenti. Le indagini sono condotte dai carabinieri. (ANSA).