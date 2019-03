È il drammatico racconto di Rosalia Basile, moglie del falso pentito Vincenzo Scarantino. La teste sta deponendo al processo sul depistaggio delle indagini sulla strage di via D'Amelio costata la vita al giudice Borsellino. Imputati di calunnia aggravata i tre funzionari di polizia che avrebbero creato a tavolino falsi pentiti, come Scarantino, costretti a raccontare una verità di comodo sull'attentato. La donna ha puntato il dito contro l'ex capo della Mobile Arnaldo La Barbera, nel frattempo morto, descrivendolo come la mente del piano ordito per depistare le indagini attraverso la creazione di collaboratori di giustizia fasulli, costretti a mentire con minacce fisiche e psicologiche. "Dopo la detenzione a Pianosa - ha raccontato la donna - improvvisamente ammise il furto della 126 usata come autobomba per la strage. Mi disse 'devo farlo anche se sono innocente altrimenti mi ammazzano'".Lo ha raccontato, deponendo al processo a tre funzionari di polizia accusati del depistaggio delle indagini sulla strage di via D'Amelio, Rosalia Basile, moglie del falso pentito Vincenzo Scarantino. "Citofonai a casa Borsellino - ha detto - scese un uomo che mi disse che la signora non se la sentiva di parlarmi visto il lutto sofferto".