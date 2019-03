L’adesione dei tre consiglieri è avvenuta durante la seduta del consiglio della Seconda circoscrizione, alla presenza di Igor Gelarda, capogruppo della Lega in Consiglio comunale e responsabile regionale enti locali, di Elio Ficarra, vice capogruppo del Carroccio a Sala delle Lapidi e responsabile enti locali per la provincia di Palermo, e di Andrea Aiello, vice presidente della V circoscrizione e vice coordinatore cittadino.

PALERMO - Tre consiglieri della Seconda circoscrizione del comune di Palermo aderiscono alla Lega. Sono Francesco Cardella, 51 anni, impiegato dell’ex Provincia regionale di Palermo, Francesco Paolo Scarlata, 56 anni, impiegato della Regione e Salvatore Savoca, 58 anni, impiegato della Srr (ex Palermo ambiente).“Sono orgoglioso di aderire alla Lega - esordisce il neo consigliere leghista Cardella - perché siamo stanchi della vecchia politica. La nostra adesione - aggiunge Scarlata, che sarà il capogruppo - è un passaggio importante per l’attività che d’ora in avanti potrà essere fatta per la seconda circoscrizione".“Auguro buon lavoro ai nuovi consiglieri di circoscrizione - dice Gelarda - La loro adesione alla Lega è un ulteriore tassello del cammino di crescita del partito a Palermo, una città che ha diritto ad un governo del buonsenso ispirato alle politiche chiare e nette del vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini. A breve ci saranno nuove adesioni - aggiunge il capogruppo del Carroccio in Consiglio comunale - perché i rappresentanti istituzionali cittadini a tutti i livelli hanno preso coscienza che Palermo è allo sbando e va ricostruita. Non possiamo restare ancora in balìa di una politica schizzofrenica e dannosa - conclude Gelarda - come quella messa in atto dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Orlando”.