E' finito in arresto un pregiudicato, sorpreso dalla squadra mobile nella zona del Capo mentre cercava di allontanarsi dall'appartamento.Si tratta di Ignazio Lo Coco, 74 anni, noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio. nel sacchetto sono stati trovati preziosi e monili che erano stati rubati alcune ore prima da una gioielleria in centro, per un totale di diecimila euro.Nel suo appartamento, durante la perquisizione, sono stati trovati altri gioielli, tutti ancora con l'etichetta e simili a quelli che erano in possesso del 74enne. Quest'ultimo è stato arrestato in flagranza, per ricettazione. la merce è stata riconsegnata al titolare dell'attività commerciale.