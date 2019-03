PALERMO - "Questa giornata è l'ulteriore conferma dell'affermazione della cultura della legalità contro un sistema politico affaristico mafioso e massone che da anni abbiamo denunciato e che è ostacolo allo sviluppo della nostra regione, ma i palermitani sono più forti di questi farabutti se è vero che qui oggi siamo migliaia". Cosi il sindaco Leoluca Orlando, dal teatro Massimo di Palermo dove in migliaia si sono riuniti in corteo per la giornata della memoria e dell'impegno di Libera, ha commentato l'esito dell'operazione "Artemisia" dei carabinieri. "Tutto il nostro apprezzamento va ad operazioni come queste che saldano ancora di più memoria e impegno", ha aggiunto il sindaco.(ANSA).