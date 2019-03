La squadra del sindaco Leoluca Orlando prende forma: mentre fervono ancora le trattative per i dirigenti, ieri la giunta del Professore ha approvato una delibera che porta da quattro a cinque i così detti “ex articolo 90”. Si tratta in poche parole di persone interne o esterne all’amministrazione, ma scelte direttamente dal primo cittadino come componenti del proprio staff e inquadrati alla stregua dei dirigenti: collaboratori di fiducia, ma senza compiti gestionali.le caselle passano da quattro a cinque e soprattutto si supera il rilievo del Ministero dell’Economia che nella sua poderosa relazione aveva puntato il dito anche su questo capitolo. Nella scorsa sindacatura, infatti, gli articoli 90 erano quattro: due esterni e due interni. Gli esterni erano la storica segretaria Donatella Gariffo e il portavoce, ossia il giornalista Giorgio Giorgi che oggi lavora invece al ministero dei Beni culturali come capo dell’ufficio stampa. Gli interni erano invece Fabio Giambrone e Diego Bellia, su cui gli ispettori ministeriali hanno sollevato qualche obiezione tanto che gli uffici comunali, per cautela, hanno interrotto i termini di prescrizione: in pratica non hanno chiesto indietro le somme percepite, ma hanno comunque interrotto i termini tanto che al momento non ci sono contenziosi in atto.Approvata la delibera, adesso toccherà alle nomine. Orlando, in più occasioni, ha annunciato di voler scegliere due articoli 90 per seguire le deleghe che ha mantenuto, cioè il Turismo e lo Sport, a cui vanno aggiunti i collaboratori pregressi: da qui l’aumento da quattro a cinque posti. Ancora non c’è nulla di ufficiale, ma le voci si rincorrono e vogliono che su cinque componenti di staff stavolta gli esterni siano tre.storica collaboratrice del sindaco ed esperta di relazioni internazionali; per il Turismo si fa invece spazio il nome diex presidente dell’Accademia delle Belle arti e consigliere di amministrazione della Fondazione Teatro Massimo in quota Comune. Il terzo esterno si occuperà invece di comunicazione e immagine, ma non dovrebbe essere un giornalista e quindi un portavoce in senso stretto.Allo Sport potrebbe andare l’attuale capo del cerimonialegià oggi responsabile del servizio che si occupa di sport e vivibilità e tra gli organizzatori della Favorita chiusa la domenica. Il quinto dovrebbe essere invecealtro storico collaboratore del sindaco che si occuperà di relazioni interne. A questi si aggiungono i due esperti del sindaco, ossia lo storico collaboratoree l’esperto di social media