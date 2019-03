TRAPANI - La Corte di assise di appello di Palermo ha assolto l'agricoltore Antonio Braccino, 69 anni di Paceco, dall'accusa di concorso in omicidio. L'uomo, difeso dagli avvocati Vito e Giovanni Galluffo, era stato arrestato nel dicembre 2014 perché ritenuto il mandante dell'assassinio di Daniele Curatolo, di 25 anni, avvenuto nelle campagne di Paceco il 20 giugno 2009. Braccino era stato assolto nel primo grado di giudizio. In appello il pg aveva chiesto l'ergastolo. La giovane vittima aveva avuto dei contrasti con alcuni agricoltori della zona che lo indicavano come autore di una serie di furti e danneggiamenti in alcune aziende agricole. (ANSA).