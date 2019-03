il video-manifesto postato dal senegalese Oussenyou Sy sul suo canale privato di una piattaforma web e inviato ai suoi conoscenti in Italia e in Senegal. Nel filmato l'uomo spiegava le ragioni del suo 'gesto eclatante', il sequestro dello scuolabus, contro le politiche migratorie italiane. Sy era stato condannato in via definitiva nell'ottobre del 2018 a un anno con la sospensione condizionale della pena, accusato di aver molestato una diciassettenne. A questo si aggiunge una condanna per guida in stato di ebbrezza a Brescia nel 2007. Salvini: 'Faremo il possibile perché a questo tizio infame venga tolta la cittadinanza italiana'.