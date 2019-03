- Chi avrà diritto rimarrà in Italia. Chi non avrà diritto seguirà le pratiche dell'allontanamento". Così Matteo Salvini a Agorà RaiTre sui migranti sbarcati ieri a Lampedusa da nave Mare Jonio.Brigata della guardia di finanza, a Lampedusa, il comandante della Jonio, Pietro Marrone, indagato dalla Procura di Agrigento per favoreggiamento all'immigrazione clandestina e rifiuto di obbedienza a nave militare nell'ambito del salvataggio al largo della Libia dei 50 migranti poi sbarcati sull'isola. Già ieri il comandante è stato in caserma, assieme ai suoi avvocati Fabio Lanfranca e Serena Romano, per firmare una serie di atti d'indagine. L'inchiesta è coordinata dall'aggiunto Salvato Vella e dalla pm Cecilia Baravelli. (ansa)