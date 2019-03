TERMINI IMERESE - Circa 1.500 persone hanno partecipato a Termini Imerese alla manifestazione a sostegno dei lavoratori ex Fiat, organizzata dopo la vicenda giudiziaria che coinvolge i vertici Blutec, la società alla quale è stato affidato il rilancio industriale dell'area dopo la chiusura dello stabilimento avvenuta nel novembre 2011. A fianco dei lavoratori, la maggior parte dei quali in cassa integrazione da circa 8 anni, sono scesi in piazza cittadini, studenti e venti sindaci del comprensorio termitano che hanno sfilato in corteo con i gonfaloni. Durante il comizio tenuto davanti al municipio di Termini Imerese, la segretaria nazionale della Fiom, Francesca Re David - presente insieme ai segretari di Fim e Uilm - ha annunciato che il 9 aprile è stato convocato un incontro al Mise per discutere della vertenza.