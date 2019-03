persone arrestate e dieci indagate a piede libero.

La mente dell'associazione a delinquere segreta sarebbe l'ex onorevole regionale di Forza Italia Giovanni Lo Sciuto. Ai domiciliari finiscono l'ex deputato di Forza Italia Francesco Cascio e l'ex sindaco di Castelvetrano, Felice Errante.

Ne avrebbero fatto parte, a Castelvetrano, massoni, politici e professionisti. È un blitz che fa rumore quello dei carabinieri del Nucleo investigativo di Trapani. Ventisette lee ruota attorno alla figura di Lo Sciuto, in passato indagato - ma arrivò un'archiviazione - per avere finanziato la latitanza di Matteo Messina Denaro. Era il 1998, poi la scalata politica con l'approdo alla commissione parlamentare Antimafia.che condizionava la vita politica di Castelvetrano (piazzando assessore massoni a Castelvetrano) e quella amministrativa all'Inps di Trapani (controllando l'erogazione delle pensioni di invalidità grazie al medico dell'Istituto Rosario Orlando). Si indaga anche su nomine politiche e finanziamenti regionali. Un filone dell'inchiesta arriva fino al ministero dell'Interno per alcuni episodi del passato legati a delle fughe di notizie.