Avvenimenti previsti per oggi, giovedì, in Sicilia.1) CATANIA - Palazzo centrale università, aula magna, ore 09:00 Incontro su 'Sensibilizzazione al voto europeo' promosso dalla rete italiana 'Primavera dell'Europa. Cittadini al voto in una Europa che cambia' promossa da Coesione & diritto e nell'ambito della campagna 'Stavolta voto' del Parlamento europeo.2) PALERMO - Cinema Rouge et Noir, piazza Verdi, ore 09:00 Conferenza del Progetto Educativo Antimafia promosso dal Centro Pio La Torre su "L'antimafia della Chiesa". A discuterne l'arcivescovo don Corrado Lorefice, il pastore della Chiesa Valdese Peter Ciaccio, il presidente della Commissione Antimafia dell'Ars, Claudio Fava e Rosario Mangiameli, professore ordinario di Storia Contemporanea dell'Università di Catania.3) FAVIGNANA (TP) - Via Dante, ore 09:00 L'associazione "Libera, Associazioni nomi e numeri" promuove la Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie che vede il coinvolgimento degli Istituti scolastici e associazioni con un corteo che attraverserà l'isola fino ad arrivare in Piazza Matrice.4) PALERMO - San Paolo Palace Hotel, via Messine Marina 91, ore 09:30 15/o congresso di Legacoop Sicilia dal titolo: "Rivoluzioni cooperative. Imprese di persone che generano comunità e futuro".5) PALERMO - Assessorato regionale delle Attività produttive, via degli Emiri 45, ore 09:30 Workshop dal titolo "Innovazione & digitalizzazione per l'internazionalizzazione del sistema agroalimentare siciliano". L'incontro, organizzato tra gli altri dalla rete Enterprise Europe Network, mira a diffondere sistemi innovativi e piattaforme digitali al fine di facilitare e semplificare le fasi dell'export dei prodotti.6) CALTANISSETTA - Tribunale, ore 09:30 Processo per depistaggio indagini strage via D'Amelio. Depone moglie falso pentito Vincenzo Scarantino.7) PALERMO - Tribunale, Corte assise, ore 09:30 Processo omicidio Fragalà.8) PALERMO - Intesa Sanpaolo, via Cusmano 56, ore 10:00 Incontro, organizzato da Intesa San Paolo, dal titolo "Economia del Mare. Opportunità di sviluppo per il territorio". Partecipano, tra gli altri, il sindaco Leoluca Orlando ed il rettore dell'Università Fabrizio Micari.9) MESSINA - Palazzo Zanca, ore 10:00 Celebrazione, nell'ambito delle attività dedicate alla giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie, della 'Giornata Comunale dell&rsquoAnticorruzione e della Trasparenza'.10) CATANIA - Camera di commercio, piazza della Borsa, ore 10:30 Forum delle economie Agrifood di UniCredit. Intervengono Salvatore Malandrino, regional manager Sicilia di UniCredit, Pietro Agen, presidente Camera di Commercio, e Luigia Campagna, industry advisory, corporate sales & marketing di UniCredit. Segue incontro moderato dal giornalista Leonardo Lodato. Conclude Ferdinando Natali, responsabile corporate business Sicilia di UniCredit.11) PACHINO (SR) - via Maucini 13, ore 10:30 Il presidente fondatore di Meter Don Fotunato di Noto presenta il Report Meter 2018 sulla pedopornografia. Partecipa il primo dirigente del Compartimento della Polizia Postale e delle Comunicazioni di Cataia Marcello La Bella.12) PALERMO - Istituto Magistrale Regina Margherita, Piazza SS. Salvatore 1, ore 11:30 Google, Telefono azzurro e Altroconsumo presentano il progetto "Vivi Internet, al meglio", per diffondere i principi base di educazione civica digitale e aiutare i più giovani a diventare cittadini digitali responsabili.13) PALERMO - via Ruggero Settimo 8, ore 12:00 conferenza stampa "Musica e parole per dare voce alle donne con tumore al seno metastatico". Sarà presentata la tappa "Voltati. Guarda. Ascolta". Parteciperà, tra gli altri, l'assessore comunale alle Culture, Adham Darawsha e la popstar Noemi.14) PALERMO - Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, Via Padre Rosario da Partanna 22, ore 14:00 Convegno dal titolo "Migranti e salute: tra prevenzione, cura e fake news", promosso dall&rsquoAssociazione Medici Endocrinologi.15) CATANIA - Unione territoriale del lavoro, via Teatro Massimo 34, ore 16:30 Prima assemblea provinciale di Ugl giovani alla presenza, tra gli altri, del segretario confederale delegato Ezio Favetta.16) SIRACUSA - Teatro Comunale, ore 18:30 Incontro con Massimo Franco, giornalista del Corriere della Sera, sul suo libro 'C'era una volta Giulio Andreotti &ndash Vita e misteri dell'uomo di potere più controverso della storia repubblicana'. Organizzato con il patrocinio del Comune.17) PALERMO - La Feltrinelli, via Cavour 133, ore 18:30 Proiezione, in occasione della Giornata mondiale contro il razzismo, del cortometraggio di Angelika Vision 'Io sono Rosa Parks', vincitore del premio MigrArti alla 75/ma Mostra internazionale del cinema di Venezia.18) MESSINA - Palacultura, ore 20:00 Cerimonia di consegna del Premio internazionale Madama. Tra i premiati la stilista Anna Fendi.19) CATANIA - Teatro Brancati, ore 21:00 Debutta la commedia 'Il principe del foro', di e con Pippo Pattavina. Regia di Ezio Donato. Fino al 7 aprile. (ANSA).