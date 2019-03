CINISI (PALERMO) - "Dopo una lunga riflessione portata avanti con gli amici del gruppo Helianthus, ho maturato la scelta di non ripropormi per un terzo mandato. Considero la mia presenza affatto indispensabile nell’economia politica del nostro paese, rimango invece persuaso che non sono mai le iniziative del singolo ma le idee condivise e indipendenti dai loro stessi interpreti a portare avanti gli obiettivi di sviluppo di una comunità". Lo dice Giuseppe Ferrara, capogruppo di Helianthus al consiglio comunale di Cinisi, città che andrà al voto il 28 aprile, in una lettera pubblicata sul suo profilo Facebook."Pur volendo rimanere al di fuori dei 'palazzi', non smetterò di impegnarmi - aggiunge Ferrara - come membro di un gruppo di lavoro ormai consolidatosi nel tempo (Helianthus), per studiare soluzioni possibili per affrontare le esigenze del tempo. Dopo tanti anni di 'politica di servizio', l'auspicio - prosgue Ferrara - è che il mio passo indietro possa servire a lasciare spazio a nuove e motivate leve, meglio ancora se giovani, che possano proseguire con determinazione, passione ed entusiasmo, il lavoro intrapreso in questi anni, lavoro desiderabile quando portato avanti al di là dei personalismi e per il bene esclusivo della collettività. Farò il consigliere fino all'ultimo giorno del mio mandato amministrativo, offrendo il mio supporto a chi verrà dopo di me, affinché Cinisi possa continuare a crescere nel segno di un progetto di buon futuro e di buon governo".Nella lettera Ferrara porge le sue "più sentite scuse a quei carissimi sostenitori che incontrandomi in questi giorni - dice - hanno voluto spronarmi affettuosamente a ripropormi. 'C'è un tempo per ogni cosa' recita l'Ecclesiastae, e io giudico che al pari di quell'altra anche la scelta di rinunciare sia un atto ineccepibilmente politico. Rimango dell'idea che occupare con la stessa faccia lo stesso posto alla lunga si rivela un errore di imperdonabile egocentrismo. Altri, son sicuro, faranno meglio di me: nella staffetta della vita il testimone va ceduto".