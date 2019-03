PALERMO, 21 MAR - Conad investirà 12 milioni di euro per potenziare gli asset logistici in Sicilia. Attualmente, Conad Sicilia ha un network logistico composto da 7 siti logistici per quasi 67.000 mq di superfici per alimentare secco, a temperatura controllata e surgelati. Il tutto articolato su 2 poli: Palermo (che include i Centri distribuzione dell'area Carini - Capaci - Partinico) e Modica (che include i Centri distribuzione di Modica e Ispica). Mentre a Catania ha sede il deposito primario per il flusso dei surgelati. Ma per competere nei prossimi anni in Sicilia, la cooperativa siciliana ha deciso non solo di confermare il proprio impegno ma addirittura di moltiplicare i suoi sforzi con un nuovo assetto del network distributivo e un importante investimento da oltre 12 milioni di euro che getterà le basi per uno sviluppo basato sul servizio e l'integrazione della supply chain. Alla fine di questo percorso di investimenti e di potenziamento, il network sfiorerà una superficie di 90.000 mq con una capacità di servizio di oltre il 40% in più e importanti ricadute sul tessuto economico, generate dall'indotto. Attualmente sono oltre 300 i posti di lavoro nell'indotto dei depositi e si arriva a 500 se si considerano anche i trasportatori. L'investimento arriva a completamento di un piano ambizioso iniziato alla fine del 2017 con la rivisitazione dei flussi e l'armonizzazione delle rotazioni nei due grandi poli logistici di Conad Sicilia.(ANSA).