. Il presidente, insieme a una delegazione della Repubblica Popolare Cinese,nel capoluogo siciliano. L’organizzazione per accoglierlo procede nel proverbiale riserbo, e c’è un alone di mistero persino sul menu preparato per il grande ospite. L’austerità e la chiusura dei preparativi però sono solo una faccia di una medaglia: l’altra è un mix di fiuto per gli affari e capacità di far rete. E così i cinesi in Sicilia e a Palermo continuano a crescere e riorganizzarsi.. Oggi le imprese cinesi sono impegnate in diversi settori e nell’ultimo periodo hanno consolidato la propria supremazia nei rami dell’abbigliamento, dei casalinghi e dell’elettronica, esplorando però anche settori meno battuti in passato come quello del cibo italiano. L’impero commerciale cinese si espande su due assi principali: i grandi spazi da almeno 1.500 metri quadrati, almeno una trentina, ma anche le piccole attività dislocate su tutto il territorio senza distinzioni e accomunate dall’intenzione di scommettere su questa terra.. Presieduta dae diretta da, l’associazione rappresenta i cinesi sul territorio, li assiste in controversie legali, li supporta a livello fiscale e facilita loro alcuni passaggi altrimenti farraginosi, come il rinnovo dei visti. Tra le adesioni all’associazione si contano oltre duemila iscritti e almeno 400 tra piccole e medie imprese, che danno lavoro a circa 600 persone tra cui oltre 200 palermitani coinvolti nei progetti imprenditoriali. Che si tratti di Palermo o della popolosa comunità cinese di Catania, di grandi centri commerciali o di piccoli negozi, la certezza è che la “macchina” cinese genera un vero indotto., mentre i “Cinesi d’Oltremare” attendono e sperano di essere inclusi nella ristrettissima lista di coloro che riusciranno a incontrarlo. “Sono emozionati – dice Marco Mortillaro – perché avranno in città colui che dopo Mao Tse Tung è stato eletto a vita, con una variazione della Costituzione. Lo chiamano ‘grande padre’ senza retorica, perché lo vedono davvero come tale”.circa (dati non al netto delle cessazioni, che saranno disponibili a fine anno). “Eventuali discrepanze fra numeri possono sì mettere in evidenza che qualcuno sfugge al sistema, ma si parla comunque di un fenomeno nella media che non risalta rispetto agli illeciti compiuti da palermitani – dice, presidente di Sicindustria Palermo –. D’altro canto però le cronache recenti l’hanno dimostrato: sul nostro territorio ci sono cinesi che non pagano il pizzo e denunciano gli estorsori”.. Inoltre non c’è più una precisa concentrazione urbanistica degli affari: via Lincoln rimane il centro della comunità, ma nuove registrazioni alla Camera di Commercio riconducono a zone un tempo “insospettabili” come quella di via Libertà o Partanna-Mondello. “I cinesi sono ancora in espansione e il mercato gli sta dando ragione – commenta Albanese – sia perché hanno individuato i bisogni dei clienti locali e si sono adattati, sia perché ormai i clienti stessi non hanno più vergogna o imbarazzo a comprare. Anzi, si vantano di aver comprato bene spendendo poco”.: se è vero che la crescita esponenziale dei primi 2000 ha subito notevoli rallentamenti negli ultimi anni, come raccontano i dati dello Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Palermo, lo è altrettanto che il conto delle cessazioni annuali si può fare senza la calcolatrice. “Ormai la comunità è imponente, ma noi italiani non dobbiamo aver paura di questo mercato”, è l’invito di Albanese. “Non ci sono i presupposti per una ‘colonizzazione’, e nemmeno per un confronto, perché l’Italia sotto certi aspetti come il buon gusto e l’applicazione tecnologica non ha concorrenti. Piuttosto la visita di Xi Jinping è una grande opportunità – prosegue – e può innescare un mercato dagli sbocchi enormi. Un esempio? Nelle varie missioni di Sicindustria, dal 2004 a oggi, abbiamo potuto constatare che spesso i cinesi non sappiano nemmeno che la Sicilia esista: ecco, avere il presidente qui significa che centinaia di migliaia di persone ci conosceranno per la prima volta e possibilmente verranno attratte dalla nostra realtà”.