Sono solo 216, di cui 112 in categoria A, i posti attualmente disponibili per stabilizzare i contrattisti dell'Asp Palermo, anche in ragione dei ricorsi e del contenzioso esistente in azienda che rischia di rendere “ingovernabile” la situazione. La Fp Cgil già nei giorni scorsi aveva sostenuto che il piano di fabbisogno del personale proposto dall'azienda è “inadeguato” a garantire il funzionamento delle strutture sanitarie e amministrative perché “non preceduto da una discussione sulla condizione di ospedali e servizi, in grande sofferenza di operatori, accentuata sicuramente nei prossimi mesi dai pensionamenti per quota '100'”.

La Cgil stigmatizza inoltre i toni usati dal nuovo direttore generale nei confronti della delegazione della Fp Cgil, che non ha voluto sottoscrivere il verbale della precedente seduta “non trattandosi di un accordo sindacale ma di un semplice resoconto”. “L'Asp di Palermo – aggiungono i due sindacalisti – per i problemi che vive, riteniamo necessiti di confronto e di corrette relazioni sindacali”.

La riunione di ieri, appositamente convocata per la stabilizzazione dei contrattisti, non ha fatto registrare passi avanti”.Solo con un'azione congiunta tra azienda, Regione e assessorato alla Salute si può costruire un piano per il completo superamento del precariato anche con l'estensione ai precari della sanità della normativa regionale degli enti locali. La stabilizzazione di questo personale non può essere messa in contrapposizione con le altre assunzioni di infermieri, assistenti sociali, fisioterapisti, medici”.