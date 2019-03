PALERMO - "Sulla massoneria bisogna essere particolarmente attenti. Ciò che è emerso ieri è inquietante e non si deve permettere che strutture che si celano dietro la segretezza possano aggredire la politica locale per gestire gli appalti per conto di Cosa nostra. Per cui bisogna avere una particolare attenzione e monitorare costantemente per evitare le infiltrazioni". Lo ha detto il presidente della commissione Antimafia Nicola Morra a margine di una visita al comando provinciale dei carabinieri in merito a quanto accertato ieri dall'inchiesta dell'Arma che ha svelato l'esistenza di una loggia segreta a Trapani che gestiva gli appalti.(ANSA)