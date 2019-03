Stefano Santoro, 50 anni, avvocato, ex consigliere ed ex assessore al Comune di Palermo, è il nuovo presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana. E' stato scelto dal presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci. Gli altri componenti del CdA sono Marco Intravaia, indicato sempre dal Governatore, Giulio Pirrotta (indicato dal Comune di Palermo), Sonia Giacalone, in rappresentanza dei professori d'orchestra, degli amministrativi e dei tecnici. Il decreto del presidente Musumeci prevede tre anni di durata del CdA. Manca solo un altro componente che dovrà essere indicato dall'assessore regionale al Turismo. Il nuovo consiglio di amministrazione della Foss si insedierà giovedì 28 marzo nei locali del Politeama Garibaldi, sede della Foss. (ansa)