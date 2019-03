“Stiamo costruendo il futuro dell’Amat - ha detto l’assessore - Andiamo avanti con convinzione, per rilanciare il trasporto pubblico su gomma e su ferro, così come la mobilità dolce. Ci sono tutti i presupposti per portare a casa un buon lavoro e dare continuità ed equilibrio alla società”.

La scorsa settimana, alcuni dei punti principali del Piano sono stati discussi con i sette sindacati di categoria presenti in Amat.

“Ho chiesto all’assessore Catania di essere presente al prossimo incontro con tutte le sigle sindacali di categoria - ha detto Cimino - per discutere il nuovo corso dell’azienda. L’Amat è un’azienda sana. Il piano di rilancio conterrà tutti gli elementi per dare continuità alla missione aziendale”.

PALERMO - Il Piano di risanamento dell’Amat è stato al centro della riunione di lavoro tra l’assessore alla Mobilità Giusto Catania, l’amministratore unico dell’azienda di trasporto pubblico Michele Cimino, il collegio sindacale e i dirigenti dell’azienda. Il documento potrebbe trovare la sua stesura definitiva entro la prima quindicina di aprile. Nell’incontro con l’assessore, è stata definita una road map che determinerà, oltre al piano di risanamento, il piano industriale e quello del fabbisogno di personale.