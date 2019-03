dovrebbero presto diventare 20. Palermo punta sulla differenziata e lo fa sulla scorta dei buoni risultati del centro di raccolta di viale dei Picciotti, a Brancaccio: nei primi 15 giorni di marzo i palermitani hanno portato ben 91 tonnellate di rifiuti differenziati, con un trend di crescita del 50% rispetto a febbraio, e 10 mila scontrini emessi. Su 91.785 chili di rifiuti conferiti, quasi la metà (47 tonnellate) sono rifiuti ingombranti che prima venivano spesso abbandonati in strada, poi ci sono quasi 21 tonnellate di rifiuti Raee (elettrodomestici), tra cui 7700 chili di frigoriferi e condizionatori e 6400 chili di televisioni e computer, poi ancora 70 chili di pile usate e 50 di farmaci scaduti.– per questo stiamo lavorando all’apertura di 20 isole o anche di più, una per quartiere”. La seconda che dovrebbe aprire in ordine di tempo è quella di piazzetta della Pace a metà aprile, tra fine maggio e inizio giugno Mondello e poi viale Regione siciliana all’altezza della rotonda Oreto, accanto a un distributore di benzina dismesso.a verde spontaneo; via Ernesto Basile, Quarta circoscrizione, in un’area abbandonata; via Assoro, Torre Ingastone, accanto al Centro La Torre; via Giuseppe Lanza di Scalea, nei pressi di Palazzo Gamma, in un’area abbandonata; in via Ugo La Malfa, accanto al Lidl; in via Leotta (Castellana-Bandiera) in un’area abbandonata; in via Libero Grassi, zona Zisa, in un’area a parcheggio abbandonata; in via Saline (Settima circoscrizione) in un’area ceduta nell’ambito di una lottizzazione; in via Nicoletti, nei pressi dello svincolo autostradale.che saranno pesati e riceveranno uno scontrino col peso. Non appena Rap e Amat sigleranno la convenzione, si fisseranno anche i “punti” con cui ottenere sconti sui biglietti dell’autobus e del tram: la proposta prevede che servano 100 punti per un biglietto gratis e ogni famiglia potrà accumulare fino a 5 mila punti. Un chilogrammo di carta varrà 4 punti, uno di imballaggi in cartone 8 punti; un chilo di imballaggi in plastica 20 punti, 10 o 15 per imballaggi in acciaio o alluminio, 1 per un chilo di umido, 2 punti ogni elettrodomestico o mobile, 1 per ingombrante. Prevista anche un’intesa col Conai per premi a sorteggio, ma il vero obiettivo è arrivare allo sconto sulla Tari.dimostrano che siamo sulla strada giusta – dice il capogruppo Pd al consiglio comunale di Palermo, Dario Chinnici - Grazie alla sinergia tra la Rap e gli uffici del Patrimonio potremo aprire piazzetta della Pace a metà aprile, tra fine maggio e inizio giugno il sito di Mondello ed entro giugno quello di viale Regione siciliana, all’altezza della rotonda Oreto, e a seguire gli altri centri. Adesso la vera sfida è formalizzare la convenzione tra Rap e Amat, così da premiare i palermitani che riciclano e differenziano, e dimostrare così che i rifiuti possono diventare una risorsa e non essere più un problema”.