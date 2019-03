E' finito in manette Giovanni Di Bella, 21enne palermitano sorpreso dai Falchi della squadra mobile mentre confezionava le dosi di hashish.Cinquanta le dosi di droga trovate nell'appartamento: alcune stavano per essere "lavorate" e inserite nelle bustine di cellophane da spacciare, altre erano state nascoste in un cassetto della cucina.La sostanza stupefacente è stata sequestrata, insieme a tutto il materiale per il confezionamento, compresa la carta stagnola ed un coltello da cucina.