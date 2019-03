Integrazione e aiuto agli immigrati sono i temi portanti di "Palermo per i Bambini", lo spettacolo organizzato da Lion Club Palermo Leoni, che si svolgerà mercoledì 27 marzo al Cinema De Seta, messo a disposizione gratuitamente, ai Cantieri Culturali della Zisa.Il ricavato dell'evento, giunto alla quinta edizione, andrà in beneficenza. In particolare una parte sarà destinata all'invio in Africa di vaccini contro il morbillo per la campagna One Shot One Life (che ha accompagnato per questi tre anni i Leo ed i Lions di tutto il mondo), l'altra per il recupero di un centro di accoglienza a Palermo.Lions Club International è l'organizzazione di assistenza più grande al mondo. Con oltre un milione di soci sono presenti in 102 nazioni. Solo a Palermo esistono diverse sedi.L'evento, previsto per le 20,30, vede come organizzatore Gabriele Miccichè. Presidente dell'associazione è Floriana Blandi.Sono previste le esibizioni di: Giuseppe Milici, Marcello Mandreucci, Sergio Vespertino, Lello Analfino e Lino Costa, Stefania Bruno, Neja, Antonio Zarcone, Sebastiano Alioto e Pietro Zarcone.