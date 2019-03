PALERMO - "Respingo con fermezza tutte le accuse che mi vengono rivolte, in particolare quelle provenienti da talune testate giornalistiche, e mi tutelerò da ogni accusa diffamatoria ed infamante. Quanto invece alle ipotesi di reato formulate in sede giudiziaria rispetto alle quali, allo stato, rivesto esclusivamente il ruolo di indagato, sono assolutamente sereno perché attraverso i miei legali di fiducia ,avvocati Salvatore Traina e Giuseppe di Stefano, dimostrerò la mia totale estraneità ai fatti". Lo dice in una nota il deputato regionale di Forza Italia.