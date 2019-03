“Fra poche ore mi recherò al mio studio perCosì il primo cittadino termitano ha annunciato con un “audio messaggio” di rimettere il mandato da primo cittadino. L’amministratore della città in provincia di Palermo era stato eletto al ballottaggio nel 2017, a guida di una coalizione di centrodestra.: consiglieri, assessori e semplici candidati non eletti. Per ultimo, un indagine per voto di scambio aveva toccato anche lo stesso Giunta. Al sindaco è stato contestato, tra le altre cose, di avere promesso, pur di ottenere i voti per la candidatura alle elezioni Regionali di Salvino Caputo, anche l’affidamento del servizio di distribuzione dell’acqua nella cittadina del Palermitano, turbando, scrivono i magistrati, “il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando di gara o di altro atto equipollente”. A Giunta viene contestata anche la promessa, in caso di elezione, di affidare a una ditta il servizio di riscossione dei tributi a Termini Imerese, oltre ad altre azioni: come ad esempio l’utilizzo troppo disinvolto e per interessi privati dell’auto di servizio concessa al primo cittadino.ha chiuso tra le lacrime. Ora per Termini Imerese si apre la strada di un nuovo commissariamento, il secondo in in poco più di tre anni, dopo le dimissioni di Salvatore Burrafato.