PALERMO - Lampeggianti agli attraversamenti pedonali e autovelox in via Roma per scoraggiare gli automobilisti che premono troppo il piede sull’acceleratore, mettendo a rischio l’incolumità dei pedoni. La proposta è del consigliere comunale del Pd Francesco Bertolino che, dopo gli ultimi tragici incidenti in una delle principali arterie stradali di Palermo, ha rivolto una richiesta formale all’assessore alla Mobilità Giusto Catania. “L'introduzione della Ztl ha certamente determinato una forte diminuzione del traffico veicolare e di fatto liberato da lunghe code l'intera carreggiata di questo importante asse viario – spiega Bertolino - Purtroppo, sin dalla sua istituzione e sempre più negli ultimi mesi, diventa sempre più frequenti veder sfrecciare motoveicoli e autovetture a folli velocità”. Da qui la proposta di lampeggianti e autovelox per “disincentivare la pratica incondizionata e pericolosa di alte velocità, a cui sempre più spesso assistiamo”.