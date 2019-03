pieno di rifiuti, senza illuminazione e con le pareti scrostate. Il rinnovo dei contratti di servizio delle partecipate Reset, Rap e Amg porremo con forza il problema dei sottopassi inaccessibili e che dovrebbero essere addirittura chiusi”. Lo dice il capogruppo di Sicilia Futura a Sala delle Lapidi Gianluca Inzerillo, che ha compiuto un sopralluogo con i tecnici comunali. “I sottopassi, per essere agibili, devono essere presidiati, illuminati e puliti continuamente – continua Inzerillo – Per questo serve una bonifica urgente e un presidio, almeno in attesa di realizzare sovrappassi che eliminerebbero anche le barriere architettoniche”.