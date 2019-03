PALERMO - E' atterrato alle 15:45 sulla pista dell'aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo il Boeing 747-89 L dell'Air China con a bordo il presidente cinese Xi Jinping e la moglie Peng Liyuan. Ad attenderli il prefetto Antonella De Miro, il sindaco della città metropolitana Leoluca Orlando e il presidente della Regione Nello Musumeci. Subito dopo il presidente Xi Jinping e la moglie andranno a Palazzo dei Normanni, sede dell'Assemblea regionale, per una visita del palazzo che secondo il protocollo durerà 37 minuti.Una Pigna in ceramica di colore rosso rubino, simbolo di prosperità, realizzata dal maestro Nicolò Giuliano di Monreale (Pa), è l'omaggio del presidente della Regione siciliana Nello Musumeci per Xi Jinping. Molti doni sono stati consegnati a Villa Igea, dove Xi alloggerà insieme alla consorte e a una parte della folta delegazione che lo accompagna.