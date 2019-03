Violenza anche all'ospedale dei Bambini, dove negli scorsi mesi quattro componenti di una equipe medica sono stati aggrediti dal papà di un piccolo paziente.

. Un nuovo episodio di violenza in un ospedale della città, stavolta all'Ingrassia di corso Calatafimi.In particolare, sarebbe stato un parente di trent'anni a scagliarsi contro il medico: avrebbe tentato di afferrarlo per il collo, ma ad evitare il peggio è stato l'intervento delle volanti della polizia.La donna era stata ricoverata venerdì scorso per un intervento di angioplastica. Le sue condizioni sono precipitate stanotte.Negli scorsi mesi sono finiti nel mirino i medici del pronto soccorso di Villa Sofia e del Civico. Al Policlinico uno dei casi più eclatanti: a settembre un medico è infatti stato colpito con un pugno da un paziente che gli ha perforato il timpano.Ormai in molti pensano che non sia possibile morire e che se la morte sopraggiunge, la colpa sia sempre e comunque dei medici. La vita è un ciclo che va dalla nascita alla morte. I medici provano a fare ciò che è umanamente possibile per curare e salvare vite, ma inaccettabile che la violenza venga scaricata su di loro per non essere riusciti a vincere la morte. Nell'esprimere la nostra vicinanza ad un lavoratore nonché medico, riproponiamo ancora una volta il tema della sicurezza negli ospedali e l'obbligo morale delle istituzioni di perseguire i violenti aggressori".