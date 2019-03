PALERMO - Oggi il vicepresidente vicario di Sicindustria, Alessandro Albanese, ha incontrato il sottosegretario al Mise con delega al Commercio Estero e alla Internazionalizzazione Michele Geraci. "Grazie all'attività di Geraci già nelle prossime settimane lavoreremo per realizzare un grande momento di aggregazione delle varie realtà produttive del territorio - ha detto Albanese - Le imprese sono pronte a una concreta collaborazione". "L'obiettivo è quello di mettere in contatto il mondo economico locale con altri componenti della compagine di governo, per un incontro aperto a tutti i rappresentanti delle organizzazioni di categoria e le aziende, che operano nei comparti di industria, turismo, commercio, moda, agricoltura per avviare un confronto concreto sulle varie opportunità di business che possono avere in Cina grandi, medie e piccole aziende, anche in vista di un consolidamento dell'export lungo le rotte cinesi", ha concluso."Siamo molto soddisfatti della storica visita a Palermo del presidente Xi Jinping e per dare concretezza e continuità stiamo immediatamente programmando un evento a Palermo che coinvolga tutte le categorie produttive", dice Geraci, all'indomani della presenza nel capoluogo siciliano del presidente della Repubblica popolare cinese che ieri ha visitato Palazzo dei Normanni e la Cappella Palatina.