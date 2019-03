Si tratta di un uomo di 65 anni, travolto da una Opel Corsa mentre stava attraversando, in via Roma.E risale soltanto a sabato scorso lo scontro mortale che è costato la vita al 55enne Muhit Chowdhllry, il commerciante originario del Bangladesh rimasto ucciso all'altezza della Rinascente.Due giorni dopo, un uomo di ottant'anni è invece rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto all'altezza delle poste centrali. E' stato trasportato con codice rosso in ospedale. Sull'incidente di oggi le indagini sono in corso, sul posto è intervenuta l'Infortunistica della polizia municipale per effettuare i rilievi, mentre i sanitari del 118 hanno trasportato il ferito all'ospedale Civico.