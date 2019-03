CALTABELLOTTA (AGRIGENTO) - Un pensionato ottantenne, Benito Pellegrino, di Sciacca (Ag), è morto a seguito di un frontale verificatosi questa mattina lungo la strada provinciale 37 che collega Sciacca a Caltabellotta (Ag). A scontrarsi - in contrada Cottonaro Lavanche, in territorio di Caltabellotta, - sono state una Fiat Panda, condotta dal pensionato, e una Fiat Punto guidata da un impiegato cinquantaduenne di Caltabellotta. L'anziano è morto sul colpo. L'impiegato ha riportato ferite e contusioni, ma non è in pericolo di vita. Sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca e i carabinieri di Sciacca e Caltabellotta.(ANSA).