Possibili disagi oggi per lo sciopero di 4 ore del trasporto aereo. Le compagnie che operano negli aeroporti italiani devono avere il "contratto nazionale come riferimento minimo", chiedono i sindacati. Alitalia ha cancellato 95 voli, predisponendo un piano straordinario per la riprotezione in giornata di tutti i passeggeri. Air Italy sciopererà 24 ore.