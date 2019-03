. Ai nuovi “mega commissari” il compito di gestire, rispettivamente, la liquidazione dei consorzi Asi della Sicilia occidentale e di quella orientale; a stabilirlo sono due decreti a firma dell’assessore alle Attività produttive, Girolamo Turano. I consorzi Asi sono stati soppressi e posti in liquidazione nel 2012, con la nascita dell’Irsap (Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive).. I due commissari liquidatori, si legge nei decreti, trasmetteranno “all’assessore regionale per le Attività produttive e all’assessore regionale per l’Economia, con cadenza semestrale, una relazione dettagliata sulla attività svolta”., che saranno definiti “successivamente con decreto del presidente della Regione, su proposta dell’assessore regionale delle Attività produttive, previa delibera di giunta e graverà sulla gestione liquidatoria di ogni singolo consorzio”. Quanto alle operazioni di liquidazione, sono sottoposte al controllo dell’assessorato regionale dell’Economia, ma sulle funzioni dei commissari vigilerà l’assessore per le Attività produttive “onde assicurarne celerità, uniformità e trasparenza”.. “A far data dall’insediamento del commissario liquidatore – si legge nei due decreti assessoriali – cessano gli incarichi affidati ai precedenti commissari”; così Galoppi sostituisce Piero Re a Trapani, Salvatore Callari ad Agrigento, Giuseppe Sutera Sardo a Caltanissetta, Francesco Gallo a Gela, e Gaetano Collura a Palermo (ma il commissario ad acta era Salvatore Callari). In Sicilia orientale, invece, Piritore prende il posto di Santi Garozzo a Catania, di Carmelo Viavattene a Enna, di Paola Di Gregorio a Siracusa, di Leonardo Migliore a Ragusa, di Anna Di Martino a Caltagirone e di Domenica Marzullo a Messina.