Cesare Battisti, l'ex terrorista dei Pac arrestato a gennaio dopo quasi 40 anni di latitanza, ha ammesso per la prima volta, davanti ai pm di Milano Alberto Nobili, di essere responsabile dei 4 omicidi per cui è stato condannato: 'Mi rendo conto del male che ho fatto e chiedo scusa ai familiari delle vittime'. In sostanza, tutto quello che è stato ricostruito nelle sentenze definitive sui Pac, 'i 4 omicidi, i 3 ferimenti e una marea di rapine e furti per autofinanziamento, corrisponde al vero', dice Nobili, aggiungendo che l'ex terrorista ha parlato solo delle sue responsabilità e non ha voluto fare i nomi di nessun altro. Si apre il dibattito su eventuali benefici che possano derivare dalle ammissioni di Battisti. Allarme dei parenti delle vittime. (ansa)