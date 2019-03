Anche lui stava attraversando quando l'impatto con l'auto guidata da un ventenne non gli ha lasciato scampo. Il giovane automobilista non si è fermato a prestare soccorso, è fuggito e ha tentato di far perdere le proprie tracce, ma è stato poi individuato.

Due giorni dopo, un uomo di ottant'anni è invece rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto all'altezza delle poste centrali. E' stato trasportato con codice rosso in ospedale. Altre due persone sono state travolte all'altezza di via Mariano Stabile, in due diversi schianti.

. Entrambi sono rimasti gravemente feriti in un incidente che si è verificato intorno alle 21 in via Roma, in pieno centro città.. L'impatto si è rivelato violentissimo, al punto da scaraventare entrambi sull'asfalto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale e i sanitari del 118. La ferita è stata trasportata con codice giallo in ospedale, mentre il cucciolo è stato trovato in condizioni particolarmente critiche ed è stato necessario anche l'intervento del servizio veterinario dell'Asp.I sanitari del 118 giunti sul posto li hanno trasportati all'ospedale Civico e al buccheri La Ferla. Il traffico è andato in tilt per diverse ore in attesa dei rilievi e della rimozione dei mezzi dalla carreggiata.