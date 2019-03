2) CATANIA - Amt, via Sant'Euplio 168, ore 09:30 Il presidente dell'Amt Giacomo Bellavia illustra alla stampa le misure per incentivare l'uso del trasporto pubblico.

3) PALERMO - Palazzo delle Aquile, ore 09:30 Incontro sulle opportunità d'investimento in Marocco. Prevista la presenza dell'ambasciatore del Marocco a Roma, Hassan Abouyoub, e del Console a Palermo Fatima Baroudi.

4) PALERMO - Caserma Cangialosi, via Cavour 2, ore 10:00 Cerimonia di avvicendamento alla carica di comandante regionale Sicilia della Guardia di finanza tra i generali Ignazio Gibilaro e Giancarlo Trotta, alla presenza del comandante interregionale dell'Italia Sud-Occidentale della Gdf, generale Carmine Lopez.

5) CATANIA - Porta della Bellezza, Librino, ore 10:30 Inaugurazione del vernissage "Il cantico artistico in nome di San Francesco", ideata da Antonio Presti.

6) PALERMO - Confcommercio, via E. Amari 11, ore 11:00 Conferenza stampa di Confcommercio, Fipe e Comieco per presentare "Il rimpiattino", una nuova cultura antispreco al ristorante. Sarà presente, tra gli altri, la presidente di Confcommercio Palermo, Patrizia Di Dio.

7) PALERMO - Accademia Belle Arti, Palazzo Fernandez, ore 11:00 "Antropologia della memoria", a cura dell'Associazione Museo internazionale delle marionette Antonio Pasqualino. In programma la masterclass di Carlo Severi "Rito Memoria Immagine"; alle 17:30, al Museo Pasqualino, sarà presentato il libro di Severi "L'oggetto-persona". Dialogano con l'autore Ignazio Buttitta e Michele Cometa.

8) PALERMO - Biblioteca comunale di Casa Professa, ore 11:30 Cerimonia di riconsegna, dopo il restauro, del Libro d'Arabeschi o Codice Resta, raccolta di 292 disegni originali e 15 stampe risalenti al '500-600.

9) CATENANUOVA (ENNA) - Cantiere Rfi ore 12:00 Il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, inaugura i lavori per il raddoppio ferroviario Palermo-Catania. Partecipano il governatore Nello Musumeci, gli Ad di Ferrovie dello Stato Gianfranco Battisti e di Rfi Maurizio Gentile. Alle 12.45 incontro con le maestranze e un punto stampa.

10) ENNA - Cantiere Viadotto Morello A19, ore 14:15 Il ministro Danilo Toninelli partecipa alla riapertura al traffico della carreggiata in direzione di Palermo. Partecipano l'Ad di Anas Massimo Simonini e il coordinatore regionale di Anas, Valerio Mele. Alle 14.30 incontro con le maestranze e punto stampa. A seguire sopralluoghi alla Tangenziale di Catania e a gallerie dell'autostrada Catania-Siracusa

11) PALERMO - Sede dell'Ars, Palazzo dei Normanni, ore 15:00 Incontro sulle "Politiche per la famiglia e la vita".

12) CATANIA - Sede Regione, ex palazzo dell'Esa, ore 15:00 Incontro su 'Trattamento in loco della frazione organica dei rifiuti.

13) PALERMO - Chiesa S. Francesco Saverio, ore 17:00 La Fondazione Salvare Palermo organizza la tradizionale annuale Festa degli auguri. Padre Cosimo Scordato, teologo e rettore della chiesa parlerà di "Cultura e inclusione sociale".

14) CATANIA - Palazzo della Cultura, ore 17:00 Il ministro Danilo Toninelli partecipa a un incontro su "Aeroporti e arei per la Sicilia - Nuove strategie e modelli di sviluppo" con il Dg di Enac Alesso Quaranta. Seguiranno incontri su interventi nell'Isola con Rfi e Anas e sul porto di Catania, con il direttore marittimo Gaetano Martinez e il presidente dell'Autorità portuale Augusta-Catania, Andrea Annunziata.



PALERMO - Avvenimenti previsti per lunedì 25 marzo in Sicilia:1) CALTANISSETTA - Palazzo di Giustizia, ore 09:00 Udienza del processo col rito ordinario agli imputati dell'inchiesta sul 'sistema Montante'. Il Tribunale dovrà sciogliere la riserva sulla richiesta delle parti civili di citare il ministero dell'Interno come responsabile civile.