Tra i presenti, Giovanni Cancemi, Settimo Mineo (l'anziano boss di Pagliarelli che ha ha presieduto la riunione delle nuova cupola dello scorso maggio), Salvatore Sorrentino, Andrea Ferrante, Filippo Annatelli (capo della famiglia di corso Calatafimi), Giuseppe Sansone, classe 1950, e Baldassare Migliore di Passo di Rigano.

a casa di Piero Bonanno, in via

lancia di Brolo - ha detto Macaluso - alla riunione parteciparono

Baldassare Migliore, Paolo

Calcagno, Filippo Bisconti, Pino

Sansone, io, Pietro Salsiera e Giuseppe

Biondino. Bonanno il padrone

di casa non partecipò alla riunione

ma aspettò in un’altra stanza. C’era

anche Ludovico Scurato che accompagnò

alcuni partecipanti, ma non

partecipò alla riunione. Calcagno

e Bisconti proposero di sistemare

San Lorenzo affidandolo a Giuseppe

Biondino con l’appoggio di noi

di Resuttana. Per questo avrebbero

parlato con Francesco Paolo Liga

che avrebbe dovuto partecipare alla

riunione ma che non si era presentato".

reggente assunse degli impegni: “Anche

Biondino prese la parola dicendo

che avrebbe sistemato tutto il possibile

con riferimento a Caporrimo e

Guerrera che non era ancora collaboratore

di giustizia. Calcagno ci esortò

anche a sistemare due suoi cugini di

San Lorenzo che erano in carcere e

non ricevevano soldi da anni”.

Di Baldassare Migliore, 52 anni, coinvolto nel blitz della Squadra mobile di Palermo, si parla ormai da un decennio. È lui il personaggio principale dell'inchiesta, coordinata dai pubblici ministeri Salvatore De Luca, Annamaria Picozzi, Amelia Luise e Roberto Tartaglia.con la quale nel 2008 i carabinieri stopparono la riorganizzazione di Cosa Nostra. Al processo le intercettazioni furono dichiarate inutilizzabili e due anni dopo arrivò l'assoluzione. Stessa cosa nel 2016. La Procura aveva ricostruito, grazie al racconto di un testimone, che Migliore era andato con il suo Mitsubishi Pajero al cantiere per la costruzione del centro commerciale La Torre. Si avvicinò all'impiegato dell'impresa edile per dirgli che i mezzi pesanti se ne dovevano andare., la ditta di Migliore, la Edilcostruzioni, era stata estromessa. Una delle imprese appaltatrici aveva dato il benservito a Migliore perché non era in grado di fornire la certificazione antimafia prevista dal protocollo di legalità per evitare le infiltrazioni mafiose. Risultato: la ditta agrigentina che prese il posto della Edilcostruzioni subì delle intimidazioni. Solo che, secondo i giudici, le parole dell'imputato non ebbero il peso della violenza e della minaccia senza le quali non si configura il reato di tentata estorsione. Da qui la nuova assoluzione.ci fu una riunione in un deposito di materiale edile nella zona dell'Università., Migliore era stato invitato ad una riunione ben più importante, quella nel corso della quale Giuseppe Biondino, da poco tornato in carcere, era stato nominato capomafia di San Lorenzo. Si incontrarono in via Lancia di Brolo, rione Noce, in un appartamento 'pulito' messo a disposizione da Macaluso. Vi parteciparono Paolo Calcagno, Pietro Salsiera, Giuseppe Biondino e lo stesso Migliore.(poi divenuto collaboratore di giustizia, ndr), e Giuseppe Sansone dell'Uditore. Uno strano intreccio: famiglie territorialmente lontane si confrontarono per scegliere il capo del potente mandamento di San Lorenzo.Si preferisce la collegialità per le decisioni importanti. Biondino divenne capo, “aiutato da Baldo Migliore e Pino Sansone - ha aggiunto Macaluso - per cui appena c'era un lavoro si attivavano per agevolarlo nell'estorsione”.diretta da Rodolfo Ruperti che hanno portato in carcere Migliore. Si era trasferito a vivere a Terrasini e da lì avrebbe controllato il racket nei cantieri di Isola delle Femmine, Capaci e Carini.