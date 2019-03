Dal 6 al 20 aprile, alla Domus Audia di Palermo (via Villaermosa 43), in mostra i colori di Ignazio Pandolfo. La mostra personale sarà inaugurata venerdì 6 aprile alle ore 17 e sarà visibile dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20.Ignazio Pandolfo, docente universitario fino al 2010, ha sempre affiancato al proprio lavoro la pittura, sia figurativa che informale. Egli, infatti, continua a praticare la pittura figurativa, passione che negli anni si è concretizzata nella partecipazione a numerose mostre collettive e personali, a Messina, Palermo, in ambito nazionale (Firenze, Cremona, Milano, Bari, Foggia, Catania) e anche all'estero (Parigi, S. Pietroburgo, Londra).