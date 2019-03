CATANIA - "Prima l'Abruzzo, poi la Sardegna, adesso la Basilicata. Aumenta, sempre di più, la ricerca di buon governo da parte degli italiani. Nel giro di poche settimane, il centrodestra è tornato alla guida di tre Regioni. La vittoria del presidente Bardi rappresenta, infatti, l'ennesima conferma che quando il modello proposto agli elettori è inclusivo i cittadini lo premiano". Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, commentando l'esito delle elezioni regionali in Basilicata. "Al neo governatore - aggiunge Musumeci - rivolgo gli auguri sinceri di buon lavoro. Spero di incontrarlo presto perché, in un momento di forti trasformazioni nel Paese, nelle trattative con il Governo centrale e l'Unione europea le Regioni insulari devono fare squadra e non possono restare ai margini delle decisioni. Tutti insieme dobbiamo assumere un ruolo da protagonisti, interpretando il desiderio di cambiamento dei cittadini e, soprattutto assicurare concretezza e impegno".