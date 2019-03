Maurizio Maria Siragusa,

il capo della segreteria tecnica dell’assessore alle Infrastrutture Marco Falcone.

. L’avvocato messinese Francesco Restuccia è il nuovo presidente, mentre al suo fianco il governo ha nominato come componente del Consiglio direttivo l’avvocato Chiara Sterrantino.Classe 1949,è un avvocato cassazionista. È stato componente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Messina dal 1992 al 2011. La sua nomina sarebbe stata promossa dallo stesso presidente della Regione, Nello Musumeci. Di Messina è anche, avvocato trentanovenne che alle scorse elezioni regionali si è candidata nella “Diventerà bellissima” ottenendo 2848 preferenze.ha deciso di sostituire nei posti di sottogoverno i fedelissimi di Crocetta. Così il Cas è stato presieduto, per più di un anno, da Alessia Trombino, collaboratrice storica di Nello Musumeci, oggi al capo della segretaria particolare del governatore. Nel Cda era andato invecementre è alta l’attenzione dell’esecutivo regionale sul tema delle strade e dell’autostrade. I due avvocati, d'altronde, dovrebbero essere chiamati a gestire una fase di trasformazione del Cas. Stando ai una delibera approvata dalla giunta lo scorso settembre, il Consorzio dovrebbe fondersi con Anas. Dal matrimonio dei due enti dovrebbe nascere una società di gestione dell’intera rete autostradale siciliana. Stando alla road map fissata a settembre la fusione doveva andare in porto a marzo ma ancora il governo regionale non ha avviato il processo per arrivare all’operazione. Spetterà ai due avvocati messinesi guidare la transizione.