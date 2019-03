PALERMO - Avvenimenti previsti per martedì 26 marzo in Sicilia:1) LETOJIANNI (ME) - Tratto A18 interessato da frana ore 09:15 Sopralluogo del ministro Danilo Toninelli sul tratto dell'autostrada Catania-Messina interessata da una frana. Alle 10.00 previsto un sopralluogo sul tratto della SS 114, a Capo Sant'Alessio, interessata da dissesto idrogeologico.2) PALERMO - Palazzo dei Normanni, sala "Piersanti Mattarella" ore 10:00 L'Ucsi Sicilia celebra il 60/mo anniversario della costituzione dell'Ucsi con un corso di formazione per giornalisti dal titolo "Raccontare la città".3) PALERMO - Palazzo delle Aquile, sala Giunta ore 10:00 Conferenza stampa di presentazione del progetto FA.C.E.- FArsi Comunità Educanti, promosso dalla Fondazione Reggio Children e selezionato dall'impresa sociale "Con I Bambini" nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.4) MESSINA - Capitaneria di Porto ore 11:00 Visita del ministro Danilo Toninelli. Alle 12 è previsto un punto stampa. A seguire il ministro incontrerà il Provveditore interregionale per la Sicilia e la Calabria, Gianluca Ievolella.5) PALERMO - Palazzo d'Orleans, piazza Indipendenza, ore 11 Conferenza stampa di presentazione del "Giro di Sicilia Open Fiber"6) MESSINA - Questura, sala conferenze ore 13:15 Insediamento del neo questore di Messina, Vito Calvino, e incontro con la stampa7) PALERMO - Villa Niscemi ore 15:15 Per celebrare i 40 anni di attività la società C.I.D.A. operante nei settori dell'abbigliamento donna, presenterà il nuovo progetto, la capsule collection "La Vie en Rosalia" che con un nuovo brand punta a valorizzare il "Mood Sicilia". Alla conferenza stampa partecipano il vice sindaco Fabio Giambrone e Patrizia Di Dio, amministratore delegato di C.I.D.A. Srl.8) PALERMO - Palazzo Ajutamicristo, via Garibaldi, 41 ore 17:00 Nel ricordo di Sebastiano Tusa, verrà presentato il volume che raccoglie i primi 15 articoli scientifici del Notiziario Archeologico della Provincia di Palermo.9) PALERMO - Cittadella universitaria, aula magna, facoltà di A agraria ore 15:30 Esperti e studiosi del settore pesca, per un dibattito sul comparto, la sua evoluzione, le prospettive. E' questo il tema del seminario, dal titolo "Quali prospettive per un settore ittico in continua evoluzione".(ANSA).