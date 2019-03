A bordo di due camper ed all’interno di 6 gazebo, personale medico, infermieristico e tecnico dell’Asp effettuerà lo Screening del cancro alla mammella (mammografia donne di età compresa tra 50 e 69 anni); lo screening del tumore al colon-retto con distribuzione del sof test per la ricerca del sangue occulto nelle feci (uomini e donne di età compresa tra 50 e 69 anni);

lo screening del cervicocarcinoma (pat test e HPV test donne 25-64 anni); lo screening del diabete e lo screening delle malattie croniche non trasmissibili.

Tutte le prestazioni saranno gratuite e con accesso diretto.

Intanto cambiano colori ed impostazione le lettere d’invito per gli screening oncologici. La nuova veste grafica è stata espressamente studiata per essere più attrattiva e sottolineare l’importanza dei contenuti.

PALERMO - Altofonte ospiterà domenica prossima, 31 marzo, “Asp in Piazza”, manifestazione itinerante sulla prevenzione organizzata dall’Azienda sanitaria provinciale di Palermo. Dalle 8.30 alle 13.30 la centralissima Piazza Falcone e Borsellino si trasformerà in un vero e proprio “villaggio della salute”.Nell’ambito del programma di potenziamento dei progetti di prevenzione, proseguirà ad aprile l’apertura nei giorni festivi e prefestivi (dalle 8.30 alle 13) delle strutture che effettuano lo screening mammografico. Sabato 6 aprile sarà la volta dell’Ex Ipai di via Carmelo Onorato e dell’Ospedale “Dei Bianchi di Corleone; domenica 7 dell’Ex Ipai, dell’Ospedale Ingrassia, del PTA Albanese, di Villa delle Ginestre e del Poliambulatorio di Bagheria, mentre sabato 13 ancora l’Ex Ipai, l’Ospedale di Corleone, l’Ospedale di Partinico, l’Ospedale “Cimino” di Termini Imerese e l’Ospedale “Madonna dell’Alto” di Petralia Sottana.