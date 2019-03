Per i pm contabili, i responsabili di questo danno all’erario erano stati i sindaci di Casteldaccia, assieme ai dirigenti comunali. Ma la Sezione giurisdizionale della Corte ha assolto gli ex primi cittadini e i burocrati dalle accuse.. Tra questi, la villetta didove i primi di novembre del 2018 sono morte nove persone in seguito a un nubifragio.. A quel punto, il Comune stesso, secondo la Procura, avrebbe dovuto incassare i corrispettivi per l’utilizzo, appunto, delle case abusive fin dal 2008.Secondo la Sezione giurisdizionale, infatti, questo “automatismo” che comporta il passaggio del bene dal privato al comune in caso di abusivismo, non è così pacifico. Anzi, secondo i giudici della Corte dei conti, serviva un passaggio ulteriore, anzi più di uno per fare in modo che i sindaci potessero incassare le somme che per la Procura rappresentano appunto il “danno all’erario”.e per la trascrizione nei registri immobiliari, integrando così un passaggio indefettibile ai fini del perfezionamento dell'acquisto in favore dell'Amministrazione, che nella fattispecie in esame è risultato del tutto omesso o non dimostrato”. Senza quella notifica, insomma, non si può parlare di immobile già passato nel patrimonio del Comune., “deve seguire – proseguono i giudici - l’iscrizione dell’immobile nell’inventario del Comune con le conseguenti incombenze a carico dei responsabili della gestione del patrimoni”. Tutto questo non è mai avvenuto. Ma c’è di più: secondo la Sezione, infatti, l’utilizzo di questi beni per “fare cassa”, è solo una ipotesi residuale e che comunque deve ulteriormente accertata, anche attraverso un atto del Consiglio. “Non risulta infatti – si legge sempre nella sentenza - che vi sia stata l’apposita deliberazione consiliare, non sono state elencate eventuali istanze di privati e provvedimenti di concessione da parte del Sindaco con contestuale quantificazione dell’indennità di occupazione; non è stata neppure dimostrata la concreta idoneità di ciascun immobile ad essere adibito a civile abitazione pur nell’ambito della speciale concessione”. E mancherebbe quindi “la prova specifica e puntuale in merito ai presupposti necessari per la configurazione di un diritto di credito certo, liquido ed esigibile in capo al Comune”. La cifra che doveva scaturire cioè dalla verifica della “durata dell’occupazione sine titulo” dell’l’agibilità e “l’utilizzabilità per scopi umani in condizioni di sicurezza per l’incolumità e per la salute” delle “condizioni strutturali e il valore del bene la misura dell’indennità di occupazione”.