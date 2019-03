L'arrivo del di aprile potrebbe portare il sorriso nelle case di molti italiani.Un vero e proprio "maxi calo", come lo ha definito l'Autorità per l'energia. Il consumo di elettricità arriverà a costare fino all'in meno, mentre per il gas si arriverà a risparmiare circa ilPercentuali record, considerando che solo qualche mese fa si parlare di rincari tutt'altro che indifferenti, che hanno accompagnato gli italiani per tutto il 2018.Secondo la stessa Autorità, il taglio delle bollette sarà dovuto al calo del prezzo delle materie prime all'ingrosso.