Le indagini avevano preso il via in seguito ad una serie di gravissimi incendi dolosi avvenuti nella zona tra giugno e i primi giorni di agosto del 2017. Cannarozzo avrebbe appiccato il rogo del 18 giugno,

nel vallone alle spalle della via Torrente d’Inverno: in quel caso andarono distrutti 5 mila metri quadrati di vegetazione. Sarebbe inoltre il responsabile anche degli incendi del 13, 17, e 25 luglio 2017 che hanno devastato la zona di Piano Geli richiedendo mirati e prolungati interventi per lo spegnimento delle fiamme.

Inoltre, è emerso anche che gli indagati hanno commesso una serie di furti per raccogliere materiale ferroso che poi veniva rivenduto.

Nel mirino finivano infrastrutture stradali. Angelo Cannarozzo si sarebbe anche impossessato di una telecamera con relativi fili di rame, che era stata installata per monitorare le aree prese di mira. Ma non finisce qui, perché il padre

è stato trovato in possesso di diversi attrezzi agricoli (motoseghe e decespugliatori privati di matricole ed etichette identificative) di proprietà della Forestale.

Si tratta di Pietro Cannarozzo, operaio del Servizio antincendio dell’azienda Foreste e Territorio della Regione, 62enne palermitano e del figlio Angelo, di 26 anni, che dovranno rispondere di furto pluri aggravato e in concorso, peculato e incendio boschivo. Sono stati arrestati dai carabinieri di Monreale, così come disposto dalla procura.