. I militari del Nucleo antisofisticazioni e sanità di Palermo e della compagnia trapanese hanno 'visitato' dieci attività.i: cinque farmacisti e un magazziniere sono stati deferiti in stato di libertà all'autorità giudiziaria. I reati contestati sono: detenzione di farmaci scaduti di validità, concorso ed esercizio abusivo della professione di farmacista, omessa registrazione, entro le 48 ore, delle movimentazioni dei farmaci stupefacenti., segnalati dieci farmacisti per l'adozione di provvedimenti amministrativi, sequestrati medicinali per 14 mila euro, elevate multe per oltre 11 mila euro.